Quaranta anni in Poste, Antonio Florio va in pensione

Dopo quaranta anni di onorato servizio per Poste Italiane, sempre disponibile con l’utenza, soprattutto gli anziani, Antonio Florio va in pensione. Per Antonio Florio una lunghissima carriera: primo incarico ad Amatrice, poi Roma, passando ovviamente per Agnone ed infine Fraine, suo paese natale, quale direttore dell’ufficio postale.

Ultimamente gli hanno complicato la vita: tre giorni a Fraine ed i restanti giorni prima a Guilmi, poi Carpineto Spinello, Dogliola e per ultimo Carunchio. Antonio ha tenuto botta, appassionato del suo lavoro, ma ora finalmente ha raggiunto il traguardo della pensione e potrà dedicarsi ai suoi affetti e alle sue passioni. Al campo di tiro “Auro d’Alba“, ad esempio, lo attendono con maggiore assiduità sulle linee. Complimenti ad Antonio Florio dal fratello Gerardo, dalla famiglia e anche dalla nostra redazione.