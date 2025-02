Quarantamila euro dalla Regione Abruzzo all’associazione della Brambilla, l’affondo di Taglieri (M5S)

«La trasmissione Report andata in onda su Rai3 ha sollevato questioni riguardanti l’utilizzo dei fondi da parte dell’associazione LEIDAA, presieduta dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla. Secondo quanto emerso, la Regione Abruzzo avrebbe versato 40mila euro per finanziare il programma televisivo “Dalla parte degli animali“, condotto dalla stessa Brambilla su Rete4, con l’obiettivo dichiarato di promuovere il turismo pet-friendly nella regione. Tuttavia, l’inchiesta di “Report” ha evidenziato che parte dei fondi raccolti dalla LEIDAA, inclusi quelli provenienti da enti pubblici, sarebbero stati utilizzati per spese personali della deputata. Tra queste spese figurano noleggi di auto blu per un totale di 7.515 euro, soggiorni in hotel di lusso come il Principe di Savoia a Milano per un importo di circa 17.000 euro, acquisti di bottiglie di vino da 140 euro ciascuna e persino lavori di giardinaggio presso la residenza della Brambilla».

Così in una nota stampa il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri.

«Queste rivelazioni gridano vendetta, soprattutto considerando che, nello stesso periodo, la Regione Abruzzo avrebbe negato il rifinanziamento del Centro di Recupero per Animali Selvatici di Pescara, una struttura fondamentale per la cura della fauna selvatica locale. – continua il pentastellato – Critiche che vanno mosse nei confronti dell’amministrazione regionale, accusata di aver destinato risorse a una trasmissione televisiva legata a un’esponente politica, trascurando al contempo le necessità dirette del territorio in materia di tutela animale. Il Presidente Marsilio preferisce stare “dalla parte della Brambilla” e non “dalla parte degli animali” patrimonio della fauna abruzzese».