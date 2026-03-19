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giovedì 19 Marzo 2026
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Rami pericolanti, Vigili del fuoco mettono in sicurezza la strada sottostante

Una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Campobasso ha operato, ieri, in località Selvapiana, in prossimità dello stadio, per alberi pericolanti: alcuni rami sono stati rimossi con l'ausilio di un'autoscala. Sul posto gli operatori della SEA…

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Una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Campobasso ha operato, ieri, in località Selvapiana, in prossimità dello stadio, per alberi pericolanti: alcuni rami sono stati rimossi con l’ausilio di un’autoscala. Sul posto gli operatori della SEA per lo smaltimento dei rami.

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