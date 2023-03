Rapina la cassiera del supermercato con un coltello, un arresto nel Vastese

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vasto, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere, il responsabile della rapina in danno del supermercato Tigre, sito in Piazza Verdi a Vasto, avvenuta lo scorso 23 febbraio. Nella circostanza, l’uomo, armato di un coltello e travisato, si fece consegnare il denaro dalla cassiera.

Il Gip del Tribunale di Vasto, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dalla polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata all’avente diritto. Ritrovata anche l’arma utilizzata che è stata sottoposta a sequestro. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Lanciano.