Buon compleanno a Enzo Zarlenga, cuore e voce della comunità

Oggi, 5 aprile, la comunità di Agnone e tutti coloro che lo conoscono e lo stimano, in paese e nel mondo, si stringono attorno a Enzo Zarlenga per celebrare il suo compleanno. Cantautore di talento e spirito profondo, negli anni ’80 ha regalato emozioni attraverso le sue canzoni, molte delle quali scritte di suo pugno, affrontando con sensibilità e coraggio tematiche sociali importanti. Inseparabile la sua chitarra, fedele compagna di un percorso musicale capace di toccare le corde dell’anima.

Ma Enzo non è solo un artista. Il suo nome è legato anche all’Olympia Agnonese, squadra che ha militato in serie D, dove ha ricoperto con dedizione il ruolo di magazziniere. Tra dirigenti e calciatori ha lasciato un ricordo speciale, fatto di gentilezza, passione e di un sorriso sincero che ha saputo fare la differenza dentro e fuori dal campo. La vita non gli ha sempre riservato percorsi semplici, ma con la forza che lo contraddistingue, Enzo ha saputo superare le difficoltà con dignità e determinazione, diventando un simbolo di resilienza e speranza per tutti coloro che gli vogliono bene.

E sono tanti, davvero tanti, gli amici che oggi si uniscono alla redazione de l’Eco online per porgergli i più sentiti auguri. Buon compleanno, Enzo! Che questa giornata ti porti tutta la gioia e l’affetto che meriti.