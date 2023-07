Regione, Andrea Di Lucente nominato assessore e vice – presidente dell’esecutivo Roberti

Andrea Di Lucente, consigliere regionale riconfermato in quota Forza Italia, entra nella giunta di Francesco Roberti. La notizia era nell’aria ma nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità. L’ex sindaco di Vastogirardi avrà le deleghe alle Attività produttive, Sviluppo economico, Internazionalizzazione delle imprese, Accesso al credito, Politiche comunitarie, Cooperazione internazionale, Tutela dell’ambiente, Politiche energetiche e risorse umane. Per lui anche l’incarico di vice presidente. Al momento affiancherà Gianluca Cefaratti (Il Molise che vogliamo) e Michele Marone (Lega). Era dai tempi di Franco Giorgio Marinelli – giunta Iorio – che l’alto Molise non aveva un rappresentante nell’esecutivo di governo. Anche in quel caso il politico agnonese venne ricompensato con la delega alle Attività produttive.

“Ringrazio il presidente Roberti per la fiducia che mi ha accordato – scrive Di Lucente -. I cinque anni in consiglio sono stati stimolanti, ho portato la voce dei molisani delle periferie all’interno dell’aula. Ora, da assessore, mi impegnerò ancora più a fondo. Le deleghe che il presidente mi ha assegnato sono fondamentali per il rilancio del Molise: tutti insieme dovremo impegnarci per non sprecare l’occasione. Adesso, al lavoro!” conclude nel post su facebook.