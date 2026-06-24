Riaperta al pubblico la storica biblioteca provinciale “Mommsen”, Saia: «La cultura asset imprescindibile per lo sviluppo del territorio»

Una giornata ricca di emozione, partecipazione e speranza quella vissuta oggi presso la Sala Conferenze della Biblioteca Provinciale di Isernia, dove si è tenuta la conferenza stampa di riapertura di uno dei presìdi culturali più significativi della città. Numerosi i cittadini presenti, insieme a rappresentanti delle istituzioni, associazioni del Terzo Settore, professionisti, enti pubblici e realtà del territorio, accomunati dall’affetto e dalla riconoscenza verso una struttura che, nel corso degli anni, ha rappresentato un punto di riferimento per la formazione, la crescita culturale e la vita sociale di intere generazioni.

La riapertura della Biblioteca segna l’inizio di una nuova fase, resa possibile grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia di Isernia e il Centro di Servizio per il Volontariato del Molise, che ne curerà la gestione. Un progetto fortemente voluto dal Presidente del CSV Molise, Gian Franco Massaro, e dal Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, che hanno lavorato con convinzione e determinazione affinché questo patrimonio collettivo potesse tornare a svolgere pienamente la propria funzione culturale e sociale. «Il Centro, che presterà un servizio del tutto gratuito a beneficio dei cittadini, intende ridare onore a questi luoghi facendo un salto di qualità ed ampliandone l’utenza e l’utilizzo. Sale e spazi saranno dedicati alle realtà del Terzo Settore del territorio che, in accordo con il Centro, potranno animare la struttura attraverso laboratori, convegni, momenti di sensibilizzazione e iniziative di promozione sociale», ha dichiarato il Presidente del CSV Molise, Gian Franco Massaro. Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia: «Abbiamo sempre pensato che la cultura fosse un asset fondamentale per la crescita di un territorio, per questo siamo orgogliosi di aver potuto riaprire le porte della Biblioteca Provinciale Mommsen. Ringrazio il Presidente Massaro per il protocollo d’intesa che ci ha permesso di raggiungere questo risultato. Sono sicuro che questo spazio culturale sarà frequentato da numerosi cittadini, sia per studio che per approfondimento o semplice arricchimento personale. Per la Provincia di Isernia è stato certamente un momento storico». Alla conferenza ha preso parte anche la Vicepresidente della Regione Molise con delega alle Politiche Sociali, Stefania Passarelli, che ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale e della capacità di mettere in rete idee, competenze e risorse per costruire percorsi condivisi di crescita. Un cammino nel quale formazione, innovazione e digitalizzazione rappresenteranno elementi centrali per favorire lo sviluppo culturale e sociale della comunità.

Particolarmente significativo l’intervento dello storico Direttore della Biblioteca, Agostino Di Rocco, autentica memoria della struttura, che ha accompagnato i presenti in un emozionante viaggio attraverso le tappe fondamentali della nascita e dello sviluppo della Biblioteca, ricordando le diverse amministrazioni, i momenti simbolici e soprattutto la grande partecipazione popolare che ha sempre caratterizzato questo luogo.

Presente inoltre l’Università degli Studi del Molise, rappresentata dalla Delegata del Rettore al Programma Erasmus, Prof.ssa Maria Giovanna Chini, insieme a rappresentanti del Comune di Isernia, del Comune di Pesche, a presidenti di enti del territorio, volontari, professionisti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali.

La Biblioteca resterà aperta fino al 2 agosto dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.45, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente gli orari di apertura, includendo anche il pomeriggio a partire dal mese di settembre. Gli spazi sono stati ripensati e organizzati per accogliere attività diversificate: sale riunioni, ambienti dedicati al Terzo Settore, laboratori, incontri culturali e conferenze. Un luogo aperto alla comunità, in cui cultura, partecipazione e cittadinanza attiva possano intrecciarsi e generare nuove opportunità di crescita. Per l’organizzazione di iniziative, attività ed eventi sarà possibile rivolgersi alla segreteria del Centro di Servizio per il Volontariato del Molise (segreteria@csvmolise.it), che gestirà la struttura a titolo completamente gratuito grazie all’impegno del personale e dei volontari coinvolti.

La riapertura della Biblioteca Provinciale rappresenta così non soltanto la restituzione di uno spazio fisico alla città, ma l’avvio di un nuovo progetto collettivo, capace di coniugare cultura, solidarietà e partecipazione. Un investimento sul presente e sul futuro, affinché questo luogo possa tornare ad essere, ancora una volta, casa della conoscenza, laboratorio di idee e motore di comunità.