Ricettazione di bici elettrica e possesso di chiavi alterate e grimaldelli, denunciato un 35enne

Un controllo di routine si è trasformato in un accertamento di rilievo per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara. Nella mattinata di sabato, al termine delle verifiche svolte, i militari hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 35 anni, ritenuto responsabile di ricettazione e possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

L’episodio nasce quando una pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato l’uomo in via Lago di Capestrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Durante le verifiche, il soggetto è stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica, marca Nilox, modello X6 Plus, dal valore di gran lunga superiore al tenore di vita dell’uomo che, peraltro, non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile in ordine al possesso del velocipede.

Il controllo è stato quindi approfondito con una perquisizione personale che ha permesso ai militari di rinvenire anche arnesi atti allo scasso, circostanza che ha rafforzato i sospetti circa l’origine illecita della bicicletta che, unitamente agli attrezzi da scasso, è stata sottoposta a sequestro.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori condotte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio pescarese, con particolare attenzione ai controlli su strada e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati all’individuazione del legittimo proprietario. Il velocipede è custodito presso gli uffici del N.O.R. della Compagnia di Pescara, siti in via Lago di Borgiano, dove potrà essere visionato tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 13:00, al fine di consentire il riconoscimento da parte dell’avente diritto.