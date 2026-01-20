Ruba portafogli ad una donna: fermato dalla Polizia un minore extracomunitario

Le Volanti della Questura di Isernia, quotidianamente impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati, sono intervenute prontamente a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 113 per un furto con destrezza avvenuto all’interno di un esercizio commerciale. Il minore extracomunitario di 17 anni, dopo aver asportato un portafogli dalla borsa della vittima e allontanatosi verso il centro città, è stato rintracciato, bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla denunciante.

