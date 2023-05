Ristoranti, bar e negozi pieni grazie al torneo di calcio “Agnone Città d’arte”

Ristoranti, bar e negozi pieni, in una fredda domenica che di primaverile non ha proprio nulla, grazie ad un torneo di calcio. Lo sport che spinge l’economia cittadina. La formula delle manifestazioni sportive, in grado di mobilitare e portare in città centinaia di persone, potrebbe essere la semplice ricetta per alimentare il turismo ad Agnone e nell’Alto Molise.

E la dimostrazione di quanto questa idea funzioni si è avuta appunto domenica, quando la città è stata presa d’assalto da centinaia di persone, per lo più genitori al seguito dei ragazzi che hanno preso parte alla undicesima edizione del torneo nazionale di calcio giovanile “Agnone Città d’arte”, per la categoria Allievi. Difesa Grande Termoli, Olympia Agnonese, Olimpic Isernia e l’abruzzese Bacigalupo Vasto si sono incontrate in un classico quadrangolare, per terminare con una finale tra i ragazzi di casa, allenati da mister Antonio Dell’Oglio e i pari età abruzzesi. Proprio la Bacigalupo Vasto ha avuto la meglio vincendo la competizione sportiva. La finale per il terzo e quarto posto è stata vinta invece dai ragazzi dell’Olympic.

L’assessore Gennarelli premia il mister della squadra vincente

Al di là dei risultati calcistici, quel che interessa è la portata, in termini di presenze, che eventi sportivi del genere riescono a sviluppare. Tra l’altro erano previste, oltre alle gare sul campo del “Civitelle”, anche visite guidate alle maggiori attrazioni artistiche e artigiane della città. Insomma, usare lo sport e l’impiantistica sportiva per attrarre persone, visitatori e turisti. E a dimostrazione di quanto l’amministrazione comunale tenga al settore sportivo, perché ne ha intuito i riscontri positivi per la città, la presenza, nel corso del torneo e per le premiazioni finali, dell’assessore comunale Amalia Gennarelli e del consigliere con delega allo Sport, Franco Marcovecchio.

Il consigliere delegato allo Sport premia il vice presidente Sia

I due esponenti della maggioranza hanno inteso ringraziare le società partecipanti, «soprattutto voi ragazzi per la bella prova di sportività e di lealtà che avete dato, la società organizzatrice e in particolare il responsabile del settore giovanile Fernando Sica, insieme a mister Yannick Brisotto, che ha curato tutto nei minimi particolari affinché la manifestazione riuscisse nei migliore dei modi».

Mister Brisotto premia gli arbitri

Proprio Sica ha ringraziato non solo le società partecipanti, ma anche tutti gli enti che hanno dato il loro contributo e «in particolare la Regione Molise, la Figc regionale e provinciale, il Comune di Agnone, la Pro-loco, l’associazione Amici del teatro Italo-Argentino, la Banca di Credito Cooperativo Sangro-teatino, Telematica Bucci, l’Aia di Isernia e gli arbitri del torneo, i tecnici e tutti i suo collaboratori che si sono prodigati al massimo affinché la manifestazione riuscisse appieno».

Il dirigente Marinelli premia il miglior giocatore Colato

Ai dirigenti delle società sono state consegnate delle pergamene e delle campane simbolo della città di Agnone. Al termine la società Olympia Agnonese ha offerto un buffet con prodotti tipici locali a tutti i presenti, ragazzi, ospiti, genitori e tecnici.