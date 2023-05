Tiroide e malattie cardiovascolari, il Rotary Club Agnone promuove screening gratuiti

Giornate della prevenzione, il Rotary club, distretto di Agnone, promuove una due giorni con visite gratuite in piazza Unità d’Italia. Si parte venerdì 19 maggio dalle ore 9 alle 13 con lo screening della tiroide che sarà curato dal dottor Giovanni Amedeo Di Nucci, già primario del reparto di Medicina dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’. Il giorno seguente, il 20 maggio, dalle 9,30 alle 14,30, sarà la volta dello screening per le malattie cardiovascolari che sarà eseguito dal dottor Piero Pescetelli per lunghi anni punto di riferimento del presidio altomolisano. Chiunque è interessato ad essere sottoposto ai due esami può presentarsi in Piazza Unità d’Italia. Naturalmente l’iniziativa comprende l’intero territorio. A darne notizia la presidente del Rotary Club Agnone, Barbara De Paola.

