Con 271 voti Errico Borrelli viene eletto nuovamente sindaco di Belmonte del Sannio

Lo scrutinio è appena terminato e non lascia spazio a fraintendimenti: Errico Borrelli è il nuovo sindaco di Belmonte del Sannio con 271 voti, 68,96 per cento. La sfidante diretta, Adele Scoppa, si ferma a 112 voti, mentre la lista della “Fiamma Tricolore” intercetta appena 10 voti.

Adele Scoppa

Questi i voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere: Dalio Mastrostefano, primo degli eletti e dunque papabile vice sindaco con 56 preferenze; Roando Palomba 53 preferenze, ma molto probabilmente non entrerà in Giunta in ossequio alla riserva delle quote rosa; Giuseppe Gavoto 29 preferenze; Giuliano Latino 27; Mario Di Paolo, Cesare Silvestri e Goffredo Di Iorio tutti con 22 preferenze; Erminia Di Mario sedici preferenze, unica donna e dunque presumibilmente assessore di sesso femminile; Giuliani Bambino sette preferenze e Guglielmo Di Filippo sei preferenze. I candidati consiglieri della lista collegata ad Adele Scoppa hanno preso le seguenti preferenze: Tonino Paglione 51; Noemi Di Santo 11; Manuele Nibbio e Giovanni Ricci dieci; Italo Catalano sette; Alessia Ricci sei. Alla lista vincente spettano sette seggi dei dieci presenti in Consiglio, tre all’opposizione e nessuno alla lista della fiamma. Gli elettori erano complessivamente 932, mentre i votanti sono stati 414 (44,42%). Schede nulle 14; schede bianche 7. Schede contestate zero.