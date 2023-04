La stella del violino Anna Tifu ospite dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Non ha bisogno di presentazioni la stella del violino Anna Tifu, che si esibirà con i professori d’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta da Alessandro Mazzocchetti venerdì 14 aprile alle ore 21.00 a Città Sant’Angelo (Teatro Comunale) e sabato 15 aprile 2023 alle 18.00 all’Aquila – Ridotto del Teatro Comunale, per l’ultima produzione della 48° stagione dei concerti dell’ISA.

Anna Tifu si esibirà nel virtuosistico Concerto in re maggiore op. 77 per violino e orchestra di Johannes Brahms, oggi universalmente considerato come una delle composizioni più riuscite del compositore tedesco e certamente uno dei concerti per violino più famosi nella storia della musica, definito, addirittura “ineseguibile” per la difficoltà della parte solistica eppure amatissimo e capace di sollevare grande entusiasmo nel pubblico.

Completa il programma la Sinfonia n. 1 in re maggiore di Charles Gounod, una perla del compositore francese di raro ascolto e di grande ricchezza e luminosità, gioia e bellezza.

Per la 48a Stagione, dunque, un finale davvero di grande prestigio con una solista fra le più riconosciute e apprezzate della sua generazione a livello internazionale, prodigio del violino, con il debutto sul palco del Teatro Alla Scala di Milano a 12 anni, vincitrice a 14 del 1° premio al Concorso Internazionale M. Abbado di Stresa e a 21 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucarest. Ospite delle Orchestre più prestigiose e di casa nei Teatri più blasonati del mondo, Anna Tifu è stata diretta dai più grandi direttori d’orchestra, e ha all’attivo produzioni di grandissimo rilievo. Già testimonial della campagna pubblicitaria 2011 di Alitalia, assieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato, in occasione del solstizio d’Estate 2020, è stata interprete dell’Estate di Vivaldi per il progetto Anima Mundi de La Maison Fendi online in streaming.

A dirigere l’Orchestra sarà Alessandro Mazzocchetti, classe 1995, flautista, compositore e direttore artistico del Città Sant’Angelo Music Festival, molto apprezzato dal pubblico dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, con la quale si è esibito regolarmente nelle ultime stagioni, a testimoniare l’impegno dell’ISA per la promozione e la crescita dei talenti della regione.

I biglietti per il concerto di Città Sant’Angelo possono essere acquistati presso il Botteghino del Teatro, il giorno del concerto, a partire dalle ore 20.00.

Per L’Aquila, invece, è possibile acquistare i biglietti in prevendita su ciaotickets.com e nelle rivendite autorizzate. Il botteghino del teatro aprirà invece alle ore 16.00 del 15 aprile. Per info www.sinfonicaabruzzese.eu

Si ricorda, infine, che Sabato 22 aprile alle 18.00, presso l’Auditorium Shigeru Ban del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila si terrà il concerto InCanto Italiano della ICO Suoni del Sud con la grande voce di Silvia Mezzanotte, nota al grande pubblico come cantante dei Matia Bazar. L’appuntamento varrà come recupero del concerto della 48° Stagione ISA del 21 gennaio 2023 annullato a causa delle avverse condizioni meteo.