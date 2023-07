Sport e turismo, nastri di partenza per il “Tif”: il “Civitelle” di Agnone accoglie oltre cento giovani atleti

«Centrotrenta ragazzi, di età diverse, provenienti da diverse regioni d’Italia, soprattutto dal Lazio, invaderanno, insieme ai genitori, tra domenica 2 luglio e domenica 9 luglio, la città di Agnone». L’invasione non è barbarica, ma di quelle che fanno piacere, perché sono un misto di sport, socialità ed economia per la città e il territorio. Fernando Sica, dirigente dell’Olympia Agnone e responsabile del settore giovanile, annuncia l’avvio della terza edizione del “Tif”, l’evento sportivo organizzato dal mister Pietro Donadio, proveniente dalle giovanili della Roma, in collaborazione con la locale società.

«A dare loro il benvenuto ci sarà il consigliere delegato allo sport, l’ingegnere Marcovecchio – spiega Sica – e il presidente dell’Olympia, Mario Russo, insieme a tutto lo staff dirigente. Saranno effettuate due sedute di allenamento al giorno, presso il campo delle Civitelle. – continua Sica – Annunciata anche la presenza di alcuni osservatori di club quotati, per cercare di scovare qualche talento da mostrare su piazze più ambite».

«Spettacolo ed economia locale assicurate, – afferma Sica – per questo come società abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare con lo staff tecnico di mister Donadio affinché l’evento riesca nei migliori dei modi e possa sempre più portare in alto la gloriosa Olympia e fare conoscere ai numerosi genitori al seguito dei ragazzi la nostra amata Agnone, l’Atene del Sannio e città d’arte».

«Il team tecnico sarà composto da dieci tecnici qualificati, due preparatori dei portieri, tra cui l’ex portiere della Roma e Juve, Peruzzi, e anche l’allenatrice femminile della nazionale dell’Albania. – va avanti Sica – Nello staff ci sarà anche il nostro bravo mister Brisotto. Ed è assicurata anche la presenza, per qualche giorno, del mister Dell’ Oglio che terrà qualche lezione di tecnica individuale».

E in chiusura Sica rivolge il suo invito ad essere presenti anche ai tecnici della Figc regionale, «quelli del settore giovanile, che tanto bene hanno lavorato in tutto il Molise in questa stagione. Un’occasione per confrontarsi con questa nuova tecnica individuale proposta dal Tif e scambiare le diverse esperienze vissute, sempre al fine di migliorare i ragazzi dal punto di vista tecnico e comportamentale».