“Sacro Minore”, Franco Arminio presenta il suo libro a Macchiagodena

Il modo originale di portare in giro la poesia arriva a Macchiagodena con Franco Arminio. Il paesologo e poeta di fama nazionale martedì 16 maggio 2023, alle ore 18, nella Biblioteca Comunale del paesino in provincia di Isernia, parla del libro Sacro Minore attraverso quella che lui stesso definisce «una cerimonia lieta e pensosa». Si tratta di un altro evento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima”. Saluti e introduzione di Felice Ciccone, sindaco di Macchiagodena.

LIBRO DI FRANCO ARMINIO

Sacro Minore (Einaudi)

Franco Arminio negli ultimi anni ha messo a punto un modo assai originale di portare in giro la poesia. Il suo non è propriamente un reading, anche se legge versi dai suoi libri e in particolare da quello appena uscito, Sacro minore. Non è uno spettacolo teatrale, non è un dialogo coi lettori, ma un po’ tutte queste cose intrecciate assieme. La sua si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa: c’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una sorta di federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di lietezza e di comunità che non possiamo più permetterci di trascurare. Sono incontri in cui il pubblico e il luogo sono assai importanti: ogni evento è unico e irripetibile.

FRANCO ARMINIO

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, centro dell’Irpinia orientale, in provincia di Avellino. Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Da anni viaggia e scrive, in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli paesi; è ispiratore e punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna. Ha ideato e porta avanti la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Aliano. Collabora con diverse testate locali e nazionali come “il manifesto”, “Il Mattino” di Napoli, “Ottopagine”, “Corriere del Mezzogiorno”, ed è animatore del blog “Comunità Provvisoria”. Paesologo e poeta, Arminio racconta i piccoli paesi d’Italia, e ha realizzato anche vari documentari. Nel 2009, con Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia (Laterza) ha vinto il Premio Stephen Dedalus per la sezione “Altre scritture”. Nel luglio 2011, con Cartoline dai morti (Nottetempo) ha vinto per la seconda volta il Premio Stephen Dedalus per la sezione “Altre scritture”. Tra i suoi libri: Viaggio nel cratere (Sironi, 2003), Circo dell’Ipocondria (Le Lettere, 2006), Vento forte.

Alla serata con Franco Arminio seguirà, a Macchiagodena, una due giorni assolutamente da non perdere con il cantautore Eugenio Bennato. Tanto spettacolo, musica, escursioni e libri nel progetto del Comune di Macchiagodena e di Turismo è Cultura Regione Molise.

Venerdì 19 maggio, alle ore 18,30, nel Castello Baronale, si tiene il convegno “I briganti tra storia, mito, leggende e amore per la libertà”, con Eugenio Bennato, Antonio D’Ambrosio, Paolo Franzese, Antonio Salvatore e Nadia Verdile. Previsto anche un intervento di studentesse e studenti dell’Iiss “G. Lombardo Radice” di Bojano, dirigente scolastica Anna Paolella, con “La rappresentazione del brigante”; Fatima Fraraccio, direttrice artistica, modera il convegno.

Sempre venerdì 19 maggio, alle ore 21, in Piazza Ottavio de Salvio, si tiene lo spettacolo teatrale-musicale “Anime Briganti”, con Alessia D’Alessandro, Enrico Varriano, Patrizia Civerra, Michele Di Cillo, Luca Umberto Belnudo, Francesco Vitale; testi di Francesco Vitale, musiche originali di Alessia D’Alessandro.

Sabato 20 maggio, alle ore 8,30, da Piazza Ottavio de Salvio, parte la passeggiata “Sulle orme dei briganti”, con l’Associazione Sentieri in Quota.

Sabato 20 maggio, alle ore 21,30, in Piazza Ottavio de Salvio, c’è l’esclusivo concerto “Vento Popolare”, con il maestro Eugenio Bennato, Ezio Lambiase (chitarra classica, elettrica), Mujura (chitarra acustica, basso, voce), Sonia Totaro (voce, danza), Francesca Del Duca (percussioni, voce); Greta Rodan, scrittrice, presenta il concerto. La partecipazione agli eventi di Macchiagodena e di Sepino è aperta a tutti.

Con il Comune di Macchiagodena e Turismo è Cultura Regione Molise sono protagonisti durante le giornate del progetto “I briganti tra storia, mito, leggende e amore per la libertà”, tra gli altri, anche: Officina Creativa Aps (Sepino), Associazione Sentieri in Quota (Macchiagodena), Pro Loco (Macchiagodena), Associazione Culturale “Maccle de Godini” (Macchiagodena), Borghi della lettura, Iiss “G. Lombardo Radice” (Bojano). Domenica 21 maggio, a Macchiagodena, ci sono i festeggiamenti in onore di San Nicola, con ancora altri eventi per tutta la comunità e per chi viene da fuori.