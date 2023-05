Carambola di auto nella notte, tre giovani finiscono in ospedale

Nelle prime ore di oggi un incidente ha coinvolto più auto sulla SS17 nel comune di Isernia nei pressi del bivio di Miranda. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale per estrarre uno dei ragazzi incastrato nella propria autovettura. Gli altri occupanti delle autovetture coinvolte erano riusciti a uscire ed erano in corso i soccorsi da parte dei Carabinieri e dal personale Sanitario del 118. Tre giovani ricoverati in ospedale.

Correlati