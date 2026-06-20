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sabato 20 Giugno 2026
Ultim'ora Scontro fra un’autovettura ed un mezzo pesante: un morto ed un ferito, traffico bloccato sulla statale 85 Venafrana
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Scontro fra un’autovettura ed un mezzo pesante: un morto ed un ferito, traffico bloccato sulla statale 85 Venafrana

Sulla SS85 “Venafrana” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del km43,150, ad Isernia, a causa di un incidente fra un’autovettura ed un mezzo pesante. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – una persona è…

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Sulla SS85 “Venafrana” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del km43,150, ad Isernia, a causa di un incidente fra un’autovettura ed un mezzo pesante.

Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – una persona è deceduta e una è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

  • foto di repertorio

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