Scontro fra un’autovettura ed un mezzo pesante: un morto ed un ferito, traffico bloccato sulla statale 85 Venafrana

Sulla SS85 “Venafrana” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del km43,150, ad Isernia, a causa di un incidente fra un’autovettura ed un mezzo pesante. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – una persona è…

Sulla SS85 “Venafrana” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del km43,150, ad Isernia, a causa di un incidente fra un’autovettura ed un mezzo pesante.

Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – una persona è deceduta e una è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio