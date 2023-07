Scoprono Castiglione durante il lockdown, comprano casa e oggi battezzano la nipotina

«Vedere apprezzati la storia , la tradizione e la cultura di un paese , è un orgoglio che suscita fierezza e compiacimento». Questo è il commento dell’amministrazione comunale ad un singolare evento verificatosi a Castiglione Messer Marino, dove «due perfetti sconosciuti, hanno deciso di creare un legame che va oltre la distanza, le origini e la fede».

Michel e Antonia, originari della provincia di Caserta, durante i mesi di blocco del Covid, riflettono sull’idea di comprare casa in qualche piccolo borgo molisano o abruzzese. Ed ecco che durante la loro ricerca approdano, quasi per caso, a Castiglione Messer Marino.

In questa realtà si sono sentiti subito parte di una grande famiglia, per l’accoglienza, la serenità e per il modo di vivere la lentezza e la bellezza delle giornate.

E nella giornata di oggi si consolida un rapporto più profondo, più intimo, con la scelta di battezzare la loro nipotina, la piccola Gioia Diletta, residente a Mozzecane nella provincia di Verona, nella chiesa di San Michele Arcangelo.

A battezzarla saranno i suoi zii che, per La speciale occasione , sono giunti a Castiglione Messer Marino dal Canada, ricongiungendosi con il resto della famiglia.

La famiglia Cafaro, quindi, entra a fare parte anche della comunità cristiana di Castiglione Messer Marino , portando nuova linfa vitale al paese.

La chiesa , l’amministrazione e tutta la comunità Castiglionese «è orgogliosa e grata per questo giorno di festa, perché in momenti come questo ci possiamo rendere conto che stiamo rendendo i nostri luoghi del cuore dei posti dove si può rimanere e non solo posti da lasciare».