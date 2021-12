Senza mascherina né green pass, gestore di un negozio sanzionato dai Carabinieri

I Carabinieri del comando provinciale de L’Aquila concorrono senza sosta nella rigorosa applicazione della normativa di contrasto alla diffusione del corona virus. Nell’ultimo fine settimana sono state controllate centinaia di persone e decine di attività commerciali.

All’esito delle verifiche è stata accertata una singolare violazione in una attività commerciale aperta al pubblico. Durante gli orari di lavoro, il titolare nonché gestore dell’esercizio ha omesso di esibire il green pass obbligatorio in quanto non posseduto e, nella specifica circostanza, non indossava nemmeno i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’accogliere e offrire il servizio agli avventori del negozio.

I carabinieri accertatori hanno così elevato al trasgressore le previste sanzioni amministrative per complessivi mille euro in relazione alla duplice violazione commessa dal commerciante della città.

I dati e le rituali comunicazioni sono stati forniti alla locale Prefettura.