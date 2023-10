Sequestro di persona, lesioni aggravate e spaccio: minore nella rete dei Carabinieri

Sulmona e Pettorano sul Gizio (Aq) – Nel corso della giornata, i carabinieri della compagnia hanno dato esecuzione a più perquisizioni locali e personali nei confronti di un indagato minorenne del posto, volte alla ricerca di ulteriori elementi di prova a sostegno delle ipotesi accusatorie mosse nei suoi confronti per i reati di sequestro di persona, lesioni aggravate e danneggiamento in concorso con altri, in danno di un 29enne. I fatti contestati risalgono alla metà di ottobre e per i quali i militari dell’Arma stanno ancora svolgendo indagini sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria.

All’esito delle operazioni di polizia giudiziaria, eseguite con la collaborazione dell’unità cinofila della guardia di finanza del gruppo dell’Aquila, oltre a trovare riscontri per il reato posto a fondamento del decreto di perquisizione, i carabinieri hanno rivenuto e sequestrato oltre 20 grammi stupefacente tra cocaina e marjuana, 10 grammi di sostanza da taglio, nonché bilancini di precisione insieme a materiale per confezionamento della droga. Sequestrati anche più di mille euro ritenuti di illecita provenienza.

Degli sviluppi investigativi è stata immediatamente informata la procura della Repubblica per i minorenni. Le indagini degli inquirenti continueranno anche in base alle nuove evidenze delittuose affiorate nel corso della perquisizione delegata.