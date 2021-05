Serie D, l’Agnonese alla caccia del primo successo stagionale

Abbandonare l’ultima posizione in classifica. E’ la parola d’ordine in casa Olympia Agnonese alla vigilia dello scontro casalingo contro il Rieti. Ancora priva di uomini importanti (Sosa, Sbardoni, Tankulijc) ai quali si è unito anche l’under Vespa, l’undici granata proverà a centrare la prima vittoria stagionale. Un successo che al ‘Civitelle’ manca dal 9 febbraio 2020, quando l’Olympia si impose per 3-0 sulla Sangiustese. Quello contro i laziali è un match da sfruttare al meglio soprattutto in considerazione dell’impegno del Porto Sant’Elpidio, che in classifica precede i molisani di due lunghezze, a Montegiorgio. Il fischio d’inizio tra Agnonese e Rieti è previsto alle ore 16,00 con diretta della gara sulla pagina facebook del club presieduto da Mario Russo. Ad arbitrare l’incontro il signor Okret di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).

Le gare in programma oggi domenica 16 maggio: Aprilia Racing-Real Giulianova (gara rinviata al 30 maggio a causa delle positività al Covid-19 nel gruppo squadra dell’Aprilia Racing); Atletico Terme Fiuggi-Pineto (Tona Mbei di Cuneo, Minichiello–Macripò); Campobasso-Tolentino (Vogliacco di Bari, Cataneo–Masciale); Castelfidardo-Recanatese (Monesi di Crotone, Mascali–Cozza); Castelnuovo Vomano-Vastese (Mazzer di Conegliano, Giacomini–Giangregorio); Fc Matese-Vastogirardi (a Piedimonte Matese; Castellano di Nichelino, Serra–Messina) Montegiorgio-Atletico Porto Sant’Elpidio (Albano di Venezia, Gentile–Iuliano); Olympia Agnonese-Rieti (ad Agnone; Okret di Gradisca d’Isonzo, Castiglione –D’Ettorre); San Nicolò Notaresco-Cynthialbalonga (Tesi di Lucca, Barcherini–Brunozzi).

La classifica: Campobasso* 58; San Nicolò Notaresco 55; Cynthialbalonga 45; Castelnuovo Vomano**, Recanatese, Castelfidardo, Fc Matese 42; Pineto*** 39; Vastogirardi***, Montegiorgio* 36; Vastese **(-1) 35; Rieti* e Aprilia Racing* 34; Tolentino* 33; Atletico Terme Fiuggi* 31; Real Giulianova** 25; Atletico Porto Sant’Elpidio*** 7; Olympia Agnonese***5. (Ogni * una gara in meno)