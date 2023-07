Sesso a pagamento: anche le escort vanno in vacanza… ma non rinunciano al lavoro

Grazie ai dati raccolti nel 2022 e negli anni precedenti da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di Escort in Europa, si può affermare con certezza che in tutto il nord d’Italia l’offerta di escort in estate crolla.

Escort Advisor funziona come un vero e proprio motore di ricerca: indicizza tutti i numeri di telefono associati agli annunci delle escort che si pubblicizzano sui principali siti di settore e li mette a disposizione degli utenti che possono scrivere e leggere recensioni sugli incontri.

L’utente può confermare proprio attraverso le recensioni il comune preciso in cui è avvenuto l’incontro, oltre al giudizio sull’esperienza. In questo modo, si può facilmente capire se una professionista è stabile in una zona precisa oppure si sposta, guardando anche come sono cambiate le presenze col tempo per ogni comune.

Le professioniste del sesso a pagamento durante il trimestre estivo si spostano verso le località turistiche, lasciando scoperte le città, soprattutto quelle del nord. L’unica località che fa eccezione nel settentrione è Udine, che vede un incremento del +3% della presenza di escort durante il periodo estivo rispetto a quello invernale. Infatti, su un totale di 110 province Italiane censite da Escort Advisor l’aumento della presenza di escort riguarda solamente 19 province: Sassari, Olbia-Tempio, Oristano, Cagliari, Nuoro, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Campobasso, Frosinone, Rieti, Rimini, Ravenna, Udine, Palermo.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI