Un compleanno tondo tondo e per questo ancor più importante: Roberto Meo di Castelguidone, a sinistra in foto con il simpatico baffo, spegne oggi settanta candeline. E per l’occasione gli auguri più cari gli arrivano da tutta la sua famiglia e da chi gli vuole bene. Si associa volentieri agli auguri anche la redazione dell’Eco.