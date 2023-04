Tre malviventi incappucciati tentano un furto in un negozio, messi in fuga dai Carabinieri

Nella notte di “Pasquetta” i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Bojano sono prontamente intervenuti in una attività commerciale sita all’ingresso cittadino, ove il sistema di allarme aveva messo in fuga tre malviventi incappucciati che stavano tentando un furto. Gli stessi avevano già praticato un foro nella parete e si erano introdotti nei locali, in cerca di denaro contante o altri oggetti di valore, ma il deterrente sonoro ha funzionato scongiurando il peggio.

L’attività di prevenzione ha prodotto ottimi risultati e favorevole riscontro della cittadinanza. I veicoli controllati sono stati 291 e le persone identificate 372, con due carte di circolazione ritirate e 15 contravvenzioni elevate per violazioni che vanno dal sorpasso alla circolazione contromano

I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri, anche con l’ausilio di unità cinofila del Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti, proseguiranno anche nella lunga settimana che dal 25 aprili porterà sino al 1° maggio e saranno intensificati, con lo scopo – come di consueto – di prevenire reati predatori contro il patrimonio sia pubblico che privato ed incidentalità stradale.