Sorpreso nel cedere dosi di hashish, nigeriano in manette

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Isernia, hanno tratto in arresto un cittadino di origine nigeriana, ritenuto, responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione di polizia – svolta nell’ambito di servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di spaccio di sostanza stupefacente – il ragazzo è stato sorpreso nel cedere dosi di hashish, ad una giovane isernina, in cambio della somma di denaro di 50,00 euro. Immediatamente bloccati e perquisiti dai militari operanti, il pusher è stato trovato in possesso della somma di denaro appena ricevuta, mentre l’acquirente, identificata e perquisita è stata trovata in possesso delle dosi appena acquistate ed è stata segnalata alla Prefettura di Isernia quale assuntrice. La sostanza stupefacente e la somma di denaro è stata sottoposta a sequestro penale, mentre il giovane, è stato associato alla casa circondariale di Isernia, a disposizione della Procura della Repubblica di Isernia.