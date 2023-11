Sport equestri, il miglior Appaloosa dell’anno arriva dall’allevamento Santo Stefano di Agnone

Ennesimo successo per l’allevamento ‘Santo Stefano dei Cavalli’ di Agnone che a Verona, alla Fieracavalli, si aggiudica il titolo ‘Best in Show all Ages & all Breed’, gara riservata alle razze di cavalli americani: ‘Quarter Horse’, ‘Paint’ e ‘Appaloosa’. A salire sul podio più alto, Stravagance, miglior cavallo Appaloosa 2023, portata in gara da Filippo Cerimele.

“L’ottenimento di questo ambito premio, conferma gli ottimi programmi allevatoriali che ormai portiamo avanti da anni in alto Molise” spiega Daniele Cerimele. “Nel 2019, al campionato europeo, avevamo già vinto entrambi i titoli Grand Champions sia in campo maschile che femminile, ma vincere con due cavalli nati nel proprio allevamento, come quest’anno, vuol dire che stiamo allevando nella direzione giusta. Adesso aspettiamo le nuove nascite del 2024 con la speranza che arrivino altri campioni” conclude Cerimele.

In un recente passato, l’allevamento ‘Santo Stefano dei Cavalli’, ha ottenuto il titolo di campione europeo in Olanda sempre con la razza Appaloosa.