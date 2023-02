Teatro popolare, all’Italo Argentino approda il festival itinerante ‘Jamm BBèll’

Il festival del teatro popolare ‘Jamme BBèlle’ approda al teatro Italo Argentino con lo spettacolo‘Il courage of a Napolitan Fireman’ della compagnia del Bianconiglio di Eboli (Sa). L’appuntamento fissato per il 26 febbraio prossimo alle ore 18. L’evento, promosso con un progetto dell’Unione Italiana Libero Teatro-Molise, è patrocinato dall’assessorato alla Cultura della Regione Molise, nell’ambito del bando ‘Turismo è Cultura’. Partito il 20 novembre scorso, il festival terminerà il 30 aprile e vede il coinvolgimento di 13 compagnie molisane e 6 di fuori regione. Gli spettacoli portati in diversi centri della regione quali Termoli, Campobasso, Larino, Isernia, Venafro, Santa Croce di Magliano, Agnone, Casacalenda e Guglionesi, oltre che alcuni dei più importanti siti di rilevanza storica come Sepino e Civitacampomarano. La rassegna itinerante – affermano gli organizzatori – sta riscuotendo un grande successo di critica e di pubblico.

