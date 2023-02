Auto contro compattatore di rifiuti, feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Incidente stradale, questa mattina, avvenuto sulla strada provinciale del Sinarca, sul territorio del comune di Termoli, tra un compattatore della nettezza urbana e una autovettura che si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Necessarie operazioni di estricazione da ciascun automezzo per tutti i coinvolti nell’evento da parte della squadra vigili del fuoco di Termoli. I feriti sono stati presi in cura da personale medico 118 intervenuto e immediatamente trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Polizia stradale e municipale del medesimo comune sul posto per quanto di propria competenza.

