Terzo medico di famiglia a Casalincontrada, nell’Alto Vastese invece restano paesi scoperti

In un momento storico quando la carenza dei medici di base è un problema a livello nazionale, Casalincontrada, in provincia di Chieti, avrà a partire dalla prossima settimana un nuovo medico di medicina generale.

«Il sindaco Vincenzo Mammarella e la sua amministrazione – si legge in una nota stampa – già a partire da prima dal pensionamento del dottor Finarelli nel 2020, che ringraziano per i suoi trent’anni di onorato servizio in paese unitamente al dottor Ennio Di Lullo, si sono mossi con le autorità preposte per segnalare e individuare Casalincontrada come un territorio necessario di apertura carenza per numero di abitanti e vastità di territorio e che l’assessore regionale Nicoletta Verì ha riscontrato e accolto».

Dunque insieme al dottor Donato Di Donato e alla dottoressa Graziella Carabella, i residenti di Casalincontrada avranno la possibilità di scegliere anche la dottoressa Federica Vernacchio, medico specializzando, con competenza ed esperienza in pediatria e pronto soccorso.

L’ambulatorio del nuovo medico è situato in Via Majella n. 14 adiacente ai locali della Parafarmacia Torello che «l’amministrazione comunale ringrazia per la disponibilità mostrata verso la comunità intera nel venire incontro a questa necessità».