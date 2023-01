Tripletta di capitan Comegna, gli Esordienti di mister Delli Quadri espugnano Castel di Sangro

Fischio d’inizio alle 17,30, quando ormai è buio, sotto una pioggia battente, con un vento teso e la temperatura intorno ai due gradi. E questa è la sola parte da dimenticare del pomeriggio di oggi per gli Esordienti dell’Agnonese allenati da mister Michelino Delli Quadri in trasferta in una freddissima Castel di Sangro.

La squadra, ben messa in campo, prende subito le misure agli avversari. Sblocca il risultato un Alessio Cirulli in grande spolvero, con una rasoiata ad incrociare sul secondo palo alla destra del portiere avversario, su preciso assist di Enrico Di Carlo a conclusione di una azione ben concertata partita dalla fascia sinistra della difesa. Poco dopo il raddoppio, su calcio piazzato, del capitano Rodolfo Comegna. Primo tempo archiviato con un netto 0 – 2.

Secondo tempo: entra in campo la seconda squadra di mister Delli Quadri. Si soffre, contro i pari età del Castel di Sangro vogliosi di riscatto. Punizione al limite dell’area, va a calciare capitan Comegna che piega le mani al portiere avversario. Termina 0 – 1.

Terzo tempo: rientra in campo la formazione schierata al fischio d’inizio. L’Agnonese domina e crea gioco. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo prende palla il mediano Mattia Bottone, che semina il panico, palla al piede, nella difesa avversaria, e calcia dal limite dell’area, un destro insidioso che si infila in rete. Subito dopo la reazione della squadra di casa, in contropiede e l’ottimo Francesco Ricci, portiere dell’Agnonese, viene battuto.

Uno ad uno, palla al centro, e si riprende a giocare, mentre continua a piovere. Il mediano Bottone parte palla al piede e viene abbattuto da un avversario. Punizione calciata dal solito capitan Comegna che gonfia nuovamente la rete, per una personale tripletta che traghetta la squadra verso la vittoria. Chiude le marcature Antonino Mucilli che ribatte in gol una respinta del portiere avversario su precedente tiro di Bottone.

Tre tempi regolamentari, tre vittorie nette per gli Esordienti dell’Agnonese che espugnano meritatamente Castel di Sangro e tornano ad Agnone con il punteggio pieno.