L’Agnonese come il Napoli: cinquina al Campomarino

Ottimo successo dell’Olympia Agnonese nel campionato regionale di Eccellenza molisano. I ragazzi allenati dai mister Fusaro e Dell’Oglio hanno battuto facilmente il Campomarino, che occupa attualmente la quarta posizione in classifica, con il chiarissimo punteggio di 5-2. «La squadra ha sciorinato un ottimo gioco con dei fraseggi rapidi e imprevedibili; – spiegano dalla società sportiva – Tutti sono stati all’altezza della situazione con un Di Ciocco super che ha siglato una doppietta. Durante la gara si è visto che l’ottimo lavoro del duo Fusaro-Dell’Oglio sta dando i risultati che la società auspicava, con un gruppo di ragazzi molto giovani, vogliosi di fare bene e di mettersi in mostra per un salto di qualità e di categoria».

Sica e mister Fusaro in una foto di repertorio

Era presente sugli spalti il mister della rappresentativa degli allievi regionali Caruso per visionare il piccolo gioiellino Riccardo Colato, prodotto dal settore giovanile della società che sta disputando un ottimo campionato di eccellenza nonostante la sua giovane età. «E’ in odore – anticipa il responsabile del settore giovanile Fernando Sica – di una convocazione in Nazionale under 17». Oltre a Colato, sono attenzionati altri calciatori promettenti, come Pierpaolo Porfilio, del settore giovanile, Marco Dorta e Fabio Lestini, convocati dal mister Maestripieri nella rappresentativa regionale juniores under 19.

Grande soddisfazione viene espressa dalla società Olympia per bocca del presidente Russo, ieri presente allo stadio insieme agli altri dirigenti, per tifare e congratularsi con i i ragazzi per la splendida vittoria riportata.

Primo tempo 3-0 con reti di Brunetti, Di Ciocco, e un autogol.

Nella ripresa i ragazzi del Campomarino segnano due gol nei primi 20 minuti, lasciando presagire una rimonta. La squadra di Fusaro e Dell’Oglio si ricompatta e riprende a macinare gioco e arrivano il quarto gol Di Ciocco e il quinto di De Lorenzo.