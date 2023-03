Trofeo invernale Winter Motor Game, terzo gradino del podio per Thomas Papa

Finalissima del trofeo invernale Winter Motor Game Motor ability e Slalom circuit abilità, nei giorni scorsi, presso il circuito di Anagni, organizzata da ASD EASY DRIVE ESPERTI PILOTI, TEAM MANAGER E PREPARATORI che hanno l’intento di investire le proprie competenze al servizio del mondo dei motori, della guida sicura e consapevole.

Erano presenti molti piloti con auto stradali racing storiche e il pilota Thomas Papa di Schiavi di Abruzzo ancora una volta con la sua Tipo2.0 16v si porta a casa il 3°posto della categoria stradale nella gara di slalom in pista. Il pilota di Schiavi ringrazia «Gaetano Marino di Messina ex pilota di auto da corsa della Marino Engines per la collaborazione nella realizzazione di componenti meccanici racing».

Intanto il 23 aprile prossimo, a Schiavi di Abruzzo, si terrà il primo raduno con prove di abilità amatoriale organizzato da Thomas Motor Sport insieme a Motori sul Trigno.