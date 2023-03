Lingue straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale, congratulazioni alla dottoressa Sozio

Questa mattina, presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti -Pescara, Vincenza Sozio ha conseguito la Laurea Magistrale in Lingue Straniere per l’Impresa e la Cooperazione Internazionale discutendo brillantemente la tesi “Il fenomeno della contraffazione in Cina e la questione della tutela del Made in Italy”, relatore Prof.ssa Lara Colangelo. La dottoressa ha centrato così un traguardo encomiabile raggiungendo il massimo dei voti e la commissione le ha attribuito anche la lode. Auguri sinceri dal papà Fiore e dalla mamma Sabrina Carugno, dai parenti e dagli amici tutti, nonché dalla redazione dell’Eco.

