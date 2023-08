Turismo del vino a Schiavi di Abruzzo: serata “VininVicoli, sorsi e sapori d’autore”

A Schiavi di Abruzzo torna “VininVicoli, sorsi e sapori d’autore”. Una serata in compagnia delle cantine del Movimento Turismo del Vino Abruzzo e dell’O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) delegazione di Chieti. Una passeggiata enogastronomica tra profumi e sapori intensi all’insegna della tranquillità e della spensieratezza di godere dei piccoli spazi all’aperto nel centro storico del paese dell’Alta Valle del Trigno.

L’evento è organizzato dal Centro Italico Safinim APS con il patrocinio del Comune di Schiavi di Abruzzo e si terrà mercoledì 16 agosto con ingresso a partire dalle ore 20:30.

È importante ricordare che la manifestazione non è una cena, non c’è prenotazione di tavoli e/o posti a sedere, e tutta la proposta gastronomica è pensata per essere mangiata in versione “street food”.

Per l’occasione, in apertura straordinaria dalle 17:00 alle 23:00, sarà possibile visitare il Museo Archeologico di Schiavi di Abruzzo (MASDA) con una selezione rappresentativa dei risultati di decenni di scavi e di scoperte effettuati nell’Area Sacra dei Templi Italici.