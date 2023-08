A colpi di remi… per rompere il silenzio sulla violenza di genere: l’impegno della dottoressa Marinelli

“Remiamo insieme contro la violenza sulle donne”, è il nome dell’iniziativa, giunta alla quinta edizione, organizzata dalla commissione Pari opportunità della Provincia di Teramo e dall’associazione “Uomini, donne ed eroi del mare” e con la collaborazione dei Comuni costieri teramani. L’iniziativa ha visto la partecipazione del Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Teramo, il primo dirigente la agnonese Mariapia Marinelli.

Prima da sinistra la dirigente dell’Anticrimine, Mariapia Marinelli

Proprio la dirigente dell’Anticrimine ha ricordato, nel corso del suo intervento, come «è importante continuare a fare rete, il cammino è lungo ma insieme si può». «Se in seguito a iniziative come questa anche solo una donna si rivolge a un centro antiviolenza o a un ufficio di Polizia, – ha chiuso la super poliziotta agnonese – per noi è una vittoria perché significa che è riuscita a rompere il silenzio».