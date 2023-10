Un altro incendio ad Agnone, Vigili del fuoco impegnati in contrada Montagna

Un altro rogo in Alto Molise, questa volta di mattina, forse per non destare troppi sospetti rispetto alla ripetitività della tempistica. Un incendio di sterpaglie ha interessato contrada Montagna in agro di Agnone. Le fiamme sono state spente con l’ausilio del solo batti-fiamma da parte del personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Agnone. Diversi gli ettari di fiamme distrutti prima di riuscire ad arginare le fiamme.

Le temperature sia pure elevate di questi giorni non possono spiegare il ripetersi di incendi in più parti del territorio dell’Alto Molise. E’ chiaro, alla luce della più elementare logica, che c’è uno o più piromani che incendiano per chissà quali motivazioni.