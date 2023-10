Un altro oliveto in fiamme a Castiglione Messer Marino, Vigili del fuoco in località Cretonne

Due incendi in quattro giorni, concentrati entrambi in località Cretonne, al confine tra i territori comunali di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo.

E’ il poco invidiabile primato che spetta a Castiglione, dove per la seconda volta in pochi giorni si è reso necessario il soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco. Lunedì intervenne la squadra di Vasto, nel primissimo pomeriggio di oggi la centra operativa dei Vigili del fuoco di Chieti ha richiesto l’intervento degli uomini del distaccamento di Agnone, molto più vicini territorialmente rispetto ai colleghi della costa adriatica e quindi in grado di essere operativi sul posto in pochi minuti.

La quadra è partita, coordinata direttamente dal capo reparto Spadanuda, e ha raggiunto località Cretonne. Solo grazie all’impiego del pick up con modulo antincendio è stato possibile raggiungere il luogo interessato dalle fiamme, percorrendo una strada interpoderale.

Effettuate le necessarie operazioni di spegnimento, la squadra è rientrata ad Agnone, nel frattempo lasciata scoperta, lasciando l’incombenza di bonificare ai volontari del nucleo di Protezione civile del posto.

Le fiamme hanno percorso, come nel caso di lunedì, una superficie coltivata a olivi, lambendo la vegetazione ai margini del terreno. I due roghi distano poche centinaia di metri in linea d’aria. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di episodi colposi, con le fiamme sfuggite al controllo di qualcuno intento a bruciare residui vegetali.