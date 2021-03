Un chilo di cocaina e cinque tra marijuana e hashish, due arresti

Due arresti in un’operazione antidroga della Polizia di Stato. Sequestrati un chilo di cocaina e cinque tra marijuana e hashish. La sezione antidroga della Squadra Mobile di Pescara li teneva d’occhio da un po’.

Lunedì pomeriggio, quando i due si sono incontrati a Montesilvano, gli investigatori hanno notato un uomo di 38 anni, C.T., nato in provincia di Milano e residente a Montesilvano, consegnare un pacchetto a S.P., venticinquenne di Pescara. A quel punto è scattata l’operazione: nel pacchetto consegnato al più giovane c’era un etto di cocaina. I poliziotti, a casa dell’altro uomo, hanno trovato e sequestrato un chilo di cocaina, cinque chilogrammi di marijuana ed alcuni involucri contenenti cento grammi di hashish.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Procura della Repubblica di Pescara ha disposto per entrambi una misura cautelare: S.P. si trova agli arresti domiciliari mentre C.T., è stato accompagnato in carcere.