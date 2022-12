Uncem, Paglione a Roma: «Interventi e azioni mirate per le comunità di montagna»

“Camminare Insieme”: enti, territori e comunità montane impegnati nelle sfide della transizione ecologica e dell’unità del Paese. Nei giorni scorsi a Roma si è tenuta l’assemblea nazionale dell’Uncem e il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha preso parte ai lavori. «Una giornata ricca di spunti e con interventi qualificati per una montagna nuova che vuole fare della marginalità una opportunità» spiega il primo cittadino.

La giornata è iniziata con l’analisi di Nando Pagnoncelli sui dati di un sondaggio specifico, condotto dall’Ipsos, sulla conoscenza e la percezione dei temi relativi alla montagna. A seguire gli interventi dei tanti rappresentanti del mondo politico, delle istituzioni, delle associazioni e dei portatori d’interesse che a vario titolo «sono partecipi del destino dei territori e delle comunità della montagna italiana» aggiunge Paglione. «Sono state affrontate tutte le tematiche più urgenti che ci riguardano da vicino: lo spopolamento, la crisi climatica, le green communities, il turismo e il superamento dell’idea stereotipata della montagna vista ancora come luogo da cartolina, buono per le scampagnate della domenica, il ruolo dei Comuni, delle risorse e delle riforme, i servizi necessari a garantire la permanenza e il presidio umano nei territori, le azioni fiscali per superare le disuguaglianze. – va avanti il sindaco – Insomma, la montagna, bene di tutti e che serve a tutto il Paese, vista finalmente come luogo dove si può vivere e fare impresa».

«Abbiamo fatto un bel passo avanti, – chiude Paglione – ci auguriamo che seguano subito fatti concreti con interventi e azioni mirate per i nostri territori. E un ringraziamento sincero va al nostro presidente, Marco Bussone, per la generosità, l’impegno e la competenza con cui sta lavorando per ridare centralità ai temi della montagna e speranza alle nostre comunità». «Le aree interne e montane hanno un’importanza fondamentale per la nostra Nazione, come dimostra il lavoro quotidiano di Uncem, guidata dal presidente Marco Bussone e dal vicepresidente Flavio Cera, che ringrazio per l’invito all’assemblea a Roma. – ha commentato il ministro Francesco Lollobrigida – Siamo al lavoro per mettere a punto una visione strategica che permetta di integrare in modo pieno e definitivo nel sistema Italia questi territori. Il Governo Meloni, insieme al Parlamento, lavorerà alla ricostruzione del tessuto dei piccoli Comuni che rappresentano l’ossatura dell’Italia».

E intanto, nell’immediato, Uncem, anche su sollecitazione del sindaco Paglione, suggerisce di ridurre l’Iva sul pellet, già con un articolo della legge di bilancio, perché «è indispensabile contro il caro-energia a carico delle famiglie che vivono in montagna».