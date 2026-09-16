Carabinieri: il generale Castello rende gli onori al maresciallo Marino Di Resta

E' stato celebrato il trentennale dell’uccisione del Maresciallo Capo dei Carabinieri Marino Di Resta, nella piazza di Pescara a lui intitolata. Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria, il 15 settembre 1996 era stato mortalmente ferito durante un…

E’ stato celebrato il trentennale dell’uccisione del Maresciallo Capo dei Carabinieri Marino Di Resta, nella piazza di Pescara a lui intitolata. Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, il 15 settembre 1996 era stato mortalmente ferito durante un conflitto a fuoco ingaggiato con quattro rapinatori che avevano derubato un rappresentante di preziosi a Francavilla al Mare (CH).

L’evento, organizzato quest’anno dal Comando Provinciale di Pescara con maggiore solennità in ragione della particolare ricorrenza, si è aperto con una significativa cerimonia militare svolta alla presenza della vedova, Dr.ssa Giuseppina FRANZONI, e dei figli del decorato, nonché delle massime autorità civili e militari. La deposizione di una corona d’alloro è stata accompagnata dalla resa degli onori da parte di un picchetto armato.

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo D’Armata Rosario CASTELLO, ha pronunciato l’allocuzione commemorativa, evidenziando come il Maresciallo Capo Di Resta si inserisce a pieno titolo tra le fila dei martiri dello Stato, l’estremo sacrificio dei quali costituisce un fulgido esempio dei valori ai quali ogni militare presta giuramento di fedeltà. Il Comandante di Vertice dell’Arma ha rinnovato l’impegno ad onorare la memoria del Maresciallo Capo Di Resta, che continuerà a ispirare coloro che indossano con onore l’uniforme, custodendone e tramandandone l’esempio per le future generazioni.