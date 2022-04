Uso civico pascoli demaniali e lavori pubblici, i temi in Consiglio comunale ad Agnone

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Agnone. Convocazione fissata per il primo pomeriggio di domani, alle ore 15 per l’esattezza, sempre presso l’aula sita in palazzo San Francesco. Questi i punti all’ordine del giorno dell’assise civica. Oltre alla solita lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, i consiglieri dovranno occuparsi dell’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per le annualità 2022-2024 e del programma biennale dei servizi e forniture.

Sbrigate queste questioni, che attengono alla programmazione politica della maggioranza e che incontreranno, sicuramente, l’opposizione della minoranza, l’assise civica dovrà procedere con la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente. Il punto all’ordine del giorno che potrebbe scaldare gli animi è l’approvazione del nuovo regolamento d’uso civico dei pascoli demaniali. Un tema sensibile che interessa molte aziende agricole e zootecniche di zona.

Di seguito il nuovo regolamento comunale in relazione ai servizi di Polizia mortuaria. E ancora il Consiglio dovrà nominare una commissione locale per il paesaggio, che prevede l’adesione anche del Comune di Castel del Giudice. In relazione a questo tema sono previsti diversi provvedimenti e l’approvazione di uno schema di convenzione, trattandosi appunto di una pratica che interessa e coinvolge più enti locali. Infine, ultimo punto all’ordine del giorno dei lavori, i provvedimenti relativi all’adesione all’associazione Foreste di montagna dell’Appennino centrale.