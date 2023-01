Vittime del Dovere: riconoscimento dello status e relativi benefici, lezione del generale Tamborrino

Il Generale di Brigata Umberto TAMBORRINO ha tenuto ieri mattina una conferenza agli allievi Carabinieri del 141° corso effettivi alla Scuola Allievi di Campobasso sull’argomento: “Vittime del Dovere: modalità di riconoscimento dello status e relativi benefici”.

La conferenza si inserisce in un ciclo di incontri che il Generale TAMBORRINO, effettivo al Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri in Roma, ha tenuto presso tutti gli Istituti di Formazione dell’Arma per sensibilizzare il personale sulla particolare tematica che ha notevoli riflessi sul piano assistenziale in favore dei militari dell’Arma deceduti o che abbiano subito lesioni permanenti in attività di servizio.

L’Ufficiale Generale è stato ricevuto dal Comandante della Scuola Allievi di Campobasso, Colonnello Bruno CAPECE e al termine della conferenza, approfittando dell’occasione, si è fermato per un saluto di cortesia presso il Comando Provinciale di via Mazzini, dove il Generale TAMBORRINO, molto conosciuto ed apprezzato, ha prestato servizio dal 2005 al 2013 prima come Comandante del Reparto Operativo e successivamente come Capo Ufficio Comando.