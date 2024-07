41,2 milioni di euro per il completamento dei viadotti Femmina Morta, Saia: «Persi trent’anni, ma adesso possiamo uscire dall’isolamento»

Questa mattina, nella sala riunioni del Comune di Agnone, è stato presentato il progetto per i lavori di messa in sicurezza e completamento degli impalcati dei viadotti “Femmina morta I” e “Femmina morta II”. Presenti il sindaco Saia, l’assessore regionale Marone e l’ingegnere Marasco, capo compartimento Anas per l’Abruzzo e il Molise. L’intervento permetterà di ultimare la variante che collega Agnone all’Abruzzo e alla Val di Sangro in particolare. Nel video le dichiarazioni del sindaco e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.

