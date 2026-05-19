Abbandonano rifiuti, ma i Forestali li incastrano: quattromila euro di sanzioni e fermo del mezzo utilizzato

A seguito di alcune segnalazioni da parte della cittadinanza, sono stati avviati controlli sistematici da parte dei Carabinieri Forestali del Nucleo di L’Aquila per individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti urbani nella zona di Roio (AQ).

Grazie agli appostamenti ed all’impiego di apparati di videosorveglianza è stato possibile documentare quattro casi distinti, occorsi in momenti diversi, ed elevare le relative sanzioni amministrative, di importo pari a 1.000 euro ciascuna (ai sensi del Dl.vo 152/06 articolo 255 comma 1.2), nonché disporre il fermo amministrativo per un mese dei mezzi a motore impiegati per il trasporto degli scarti.

Un ulteriore accertamento ha consentito di individuare una piccola discarica abusiva in località Contrada Cavalli dove sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura provenienti dai lavori di sgombero di alcuni condomini in Via Vestini e Via Peligni. I militari sono riusciti a risalire alla ditta incaricata della rimozione dei materiali ed a deferire all’Autorità giudiziaria il titolare per violazione degli articoli 255 e 256 del Dl.vo 152/06.

L’attività condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di L’Aquila si inquadra nell’ambito dei controlli avviati, in collaborazione con l’Aquilana Società Multiservizi spa (ASM), per garantire il rispetto delle norme di gestione dei rifiuti urbani e proseguirà anche nelle prossime settimane.