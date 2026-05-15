Cultura: la poesia illumina le campane, evento unico alla fonderia Marinelli di Agnone

Un evento unico nel suo genere, dove la poesia illumina le campane, che a loro volta compongono lo scenario dove i poeti declamano i loro versi in una quanto mai empatica condivisione creativa e spirituale. Nella splendida collaborazione…

Un evento unico nel suo genere, dove la poesia illumina le campane, che a loro volta compongono lo scenario dove i poeti declamano i loro versi in una quanto mai empatica condivisione creativa e spirituale.

Nella splendida collaborazione tra l’associazione culturale IPLAC (Insieme per La Cultura) di Roma (promotrice del premio letterario nazionale “Voci”) e la Pontificia Fonderia Marinelli con il Centro Studi Alto Molise e il Comune di Agnone, sabato 16 maggio alle ore 17,30 si svolgerà il reading poetico “Passeggiando tra le campane. Tra rintocchi e poesia”.

Un’occasione imperdibile, piena di sorprese itineranti tra il Museo delle campane e le fornaci della fonderia, dove i poeti (alcuni dei quali provenienti da Roma) declameranno i loro versi passeggiando appunto tra le campane.