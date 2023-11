ActionAid lancia “Black FreeDay” e denuncia i tagli alla prevenzione della violenza di genere 

C’è uno sconto incredibile rivolto alle donne italiane che batte tutte le offerte del Black Friday. È quello fatto dall’attuale Governo sui fondi per la prevenzione della violenza di genere nel corso dell’ultimo anno: -70%. Dagli oltre 17 milioni di euro del 2022 ai 5 milioni attuali stanziati per il 2023. Ma puntare al ribasso non conviene affatto quando si tratta di combattere la violenza maschile sulle donne. È quanto denuncia ActionAid con la nuova Campagna Black FreeDay inaugurata oggi nel cuore di Roma insieme alla sua storica ambassador Claudia Gerini. Una maxi-affissione digitale in pieno stile Black Friday dove appare la cifra -70%. Dal fondo scuro si vede una donna uscire dall’ombra e insieme appare la scritta che spiega dove è stato applicato il “taglio”: sulla prevenzione della violenza di genere, fenomeno che in Italia colpisce 1 donna su 3. ActionAid con la campagna Black FreeDay chiede al Governo una strategia di prevenzione di medio e lungo periodo che agisca sulla diffusa cultura maschilista in Italia, che produce discriminazioni e violenza contro le bambine, le ragazze e le donne.

“La violenza contro le donne in Italia è quotidiana. Si manifesta in molti modi diversi, e devasta la vita di chi la subisce senza eccezioni. Intervenire in supporto di queste donne è fondamentale, ma arrivare dopo non basta. È necessario contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme, prima che si verifichi. Per questo fare sconti sulla prevenzione non è ammissibile” ha affermato Claudia Gerini.

