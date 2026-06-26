Addestramento cani da caccia in periodo e giorno non consentito, sanzioni per oltre mille e ottocento euro

Negli ultimi mesi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccaraso (AQ) hanno effettuato numerosi servizi presso le aree cinofile di addestramento cani da caccia, utilizzabili dai cacciatori che sono in regola con l’iscrizione all’ATC di Sulmona, svolgendo…

Negli ultimi mesi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccaraso (AQ) hanno effettuato numerosi servizi presso le aree cinofile di addestramento cani da caccia, utilizzabili dai cacciatori che sono in regola con l’iscrizione all’ATC di Sulmona, svolgendo circa 126 controlli con l’identificazione di 76 persone.

I militari hanno contestato 27 sanzioni amministrative per violazioni a quanto previsto all’art. 53 della Legge Regione Abruzzo n°10/2004, per un ammontare in totale circa 1.800 euro: le multe sono state comminate per l’addestramento di cani caccia in periodo e giorno non consentito.

Il territorio di Roccaraso risulta particolarmente apprezzato dagli addestratori cinofili in quanto costituito da diversi altopiani posti a quote superiori ai 1200 m slm, con assenza di forasacchi (molto pericolosi per i cani), vegetazione erbacea non eccessivamente alta e temperature ideali per le attività di addestramento.

Infatti, in esso sono presenti due aree cinofile di “tipo B – permanenti”, denominate “Piana Aremogna” e “Cinque Miglia”, dove è possibile addestrare annualmente (con brevi interruzioni in periodi stabiliti) cani da caccia. In anni passati, erano inoltre presenti altre zone di addestramento di “tipo B – temporanee” utilizzabili in periodi temporali meno estesi rispetto alle aree permanenti ma, queste ultime zone “temporanee”, per l’anno corrente, non sono state autorizzate dall’ATC di Sulmona a causa di problematiche di tipo ambientale, ancora oggetto di valutazione.