“Schiavi 2”, altre pale eoliche in arrivo. Marsilio si smarca: «La vocazione del territorio non è una condanna, bisogna decidere se sfruttarla oppure rinunciarvi»

In occasione della inaugurazione del rinnovato parco eolico, realizzato da Edison attraverso il più importante progetto di repowering eolico del Gruppo in Italia, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha risposto alle domande de l’Eco in merito alla concentrazione eccessiva di torri eoliche sul territorio di confine tra l’Abruzzo e il Molise. In particolare il governatore Marsilio ha risposto ad una domanda su un nuovo progetto che è in via di autorizzazione proprio in Regione e che prevede la realizzazione di ulteriori torri eoliche sul territorio tra Castelguidone e Schiavi di Abruzzo.

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