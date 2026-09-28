Aggredisce la compagna e si scaglia contro i Carabinieri, 38enne finisce in manette

Valle Subequana – Nel corso della serata del 27 settembre 2026, in un comune della Valle Subequana, personale in forza alle Stazioni Carabinieri di Fontecchio e di Castelvecchio Subequo ha proceduto all’arresto in flagranza di un 38enne per…

Valle Subequana – Nel corso della serata del 27 settembre 2026, in un comune della Valle Subequana, personale in forza alle Stazioni Carabinieri di Fontecchio e di Castelvecchio Subequo ha proceduto all’arresto in flagranza di un 38enne per i reati di “lesioni personali aggravate e resistenza a un Pubblico Ufficiale”.

L’intervento dei Carabinieri è scattato a seguito di una telefonata pervenuta al Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) “112”, nella quale l’interlocutore segnalava una violenta discussione in famiglia in cui era rimasta coinvolta una sua familiare.

Giunti tempestivamente presso l’abitazione segnalata, i Carabinieri si sono dovuti frapporre tra un uomo, in evidente stato di agitazione, e la compagna convivente, al fine di evitare che la donna potesse essere aggredita dal 38enne.

Dopo aver messo in sicurezza la donna, nel corso delle operazioni di identificazione delle parti coinvolte, l’uomo ha opposto una strenua resistenza e si è scagliato con violenza contro uno dei Carabinieri.

Il 38enne, peraltro già gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, è stato condotto presso la casa di reclusione della città di Ovidio, in attesa dell’udienza di convalida.