Tornareccio Regina di Miele, Convertini: «L’apicoltura è passione, arte, un modo di vivere e di intendere la vita»

Cala il sipario sulla ventesima edizione di Tornareccio Regina di Miele, la mostra mercato del miele e dei prodotti tipici che si è svolta nel fine settimana, riscuotendo un grande successo di pubblico. Ad arricchire il corposo programma, che ha previsto oltre alla consueta vetrina dedicata al prodotto principe del territorio, incontri, laboratori, dibattiti e intrattenimento. Ospite dell’edizione 2026 il noto conduttore televisivo Beppe Convertini.

Sul palco della storica rassegna sono stati premiati, come ogni anno, i migliori mieli abruzzesi selezionati dal concorso nazionale “Tre gocce d’oro – Grandi mieli d’Italia”, curato dall’Osservatorio nazionale del miele. Sul gradino più alto del podio si sono posizionate due straordinarie realtà abruzzesi che hanno conquistato il massimo riconoscimento delle Tre Gocce d’Oro: l’Apicoltura Passione Ape di Tornareccio per il miele di lupinella e l’Apicoltura Emilio Iacovanelli di Atessa per la varietà ailanto. Numerosi i mieli premiati con due gocce d’oro: l’acacia e il millefiori dell’Apicoltura Colle Salera (Pratola Peligna), i millefiori di Apicoltura Maggiolino Angelo, Emilio Iacovanelli (Atessa), Delizie dell’Alveare e Passione Ape (Tornareccio), Le Api di Papà (Canosa Sannita), L’Oro di Maya (Pineto), Azienda Apistica Iovenitti Ernesto (Barisciano), il Dono delle Api (Tollo),Apicoltura Di Biase (Lettomanoppello), Azienda agricola Sciamami (Caramanico Terme), l’Alveare di Bea (Montesilvano), Azienda agricola Aia Verde (Pizzoferrato) e la Collina sul Mare (Vasto). Quest’ultima si è distinta anche per il miele di coriandolo, mentre Passione Ape per la lupinella e la melata di bosco. Con una goccia d’oro sono stati premiati i mieli millefiori di Delizie dell’Alveare, Azienda apistica Iovenitti Ernesto, Apicoltura Di Biase, La Collina sul Mare, Apicoltura Stampone (Montazzoli), Apicoltura Maggiolino Flavio (Atessa), L’Ape e L’Arnia (Altino), Glam Apicoltura (Colledimacine), Apicoltura Luca Finocchio (Tornareccio), Pietro Di Tommaso (Campotosto), Azienda agricola “Amoroso” (Caramanico Terme), Apicoltura Mantovan Borghese (Mosciano Sant’Angelo), Terre di Feronia (Teramo) e Apicoltura Tarulli Tiziana (Cocullo). A completare il quadro, una goccia d’oro al miele di sulla dell’Apicoltura Colanzi (Casoli), all’acacia delle aziende Flavio Maggiolino, Luca Finocchio e Terre di Feronia, alla lupinella di Passione Ape, all’ailanto di Glam Apicoltura e ai mieli di castagno di Apicoltura Mantovan, Pasquale Nucci (Teramo) e dell’Azienda agricola “Amoroso”.

A premiare i grandi mieli d’Abruzzo, insieme a Simona Pappalardo dell’Osservatorio nazionale del miele, al presidente dell’associazione Apicoltori professionisti d’Abruzzo Luigi Iacovanelli, al dott. Davide Ruffilli e a Rebecca Virtù di Legambiente, Beppe Convertini che ha anche visitato i diversi stand, incontrando personalmente i produttori di miele e assaggiando le loro eccellenze. “Produrre il miele non significa soltanto realizzare un alimento che tutti portiamo sulle nostre tavole: è passione, arte, un modo di vivere e di intendere la vita – ha sottolineato Convertini -. Quello dell’apicoltore è un mestiere a stretto contatto con la natura, un’esistenza bucolica e affascinante, guidata da un profondo amore e rispetto per le api e per l’intero ecosistema. Con il mio ultimo libro Il Paese delle tradizioni e le trasmissioni televisive che ho condotto, come Linea Verde e Azzurro -Storie di mare, ho raccontato l’identità espressa dai prodotti tipici e dalle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. È sempre un’esperienza unica entrare in contatto con realtà meravigliose come Tornareccio: un borgo incantevole, impreziosito dai numerosi mosaici che ne arricchiscono il centro storico, accogliente e con persone speciali che ti fanno sentire subito a casa”.

Tante le iniziative che, accanto alla mostra mercato del miele che ha messo in vetrina le eccellenze del territorio, hanno completato la ventesima edizione dell’evento. Dal convegno “Artigiani dell’alveare: la tecnica dietro l’eccellenza” con la partecipazione di tecnici ed esperti del settore che hanno tracciato un bilancio sull’annuale produzione di miele, con interessanti approfondimenti sulla figura dell’apicoltore e sulle proprietà benefiche del prodotto, all’incontro informativo “Io non ci casco” sulle truffe bancarie a cura della Bcc Abruzzi e Molise e all’incontro “Balsamiel: La natura al servizio del benessere” organizzato dall’Apicoltura Luca Finocchio e dedicato all’alimentazione per i più piccoli. Poi i laboratori “Seminiamo bellezza” a cura dell’Associazione Amici del Mosaico Artistico, “La magia della carta” curato dall’Associazione Bentornato Carnevale e di gastronomia, organizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, le visite ai mosaici e alla mostra “Anatomie di un volto”.

All’evento hanno partecipato anche l’Archeoclub di Loreto Aprutino, l’associazione Soroptimist Club Chieti con l’iniziativa solidale “Per amore e per gusto”, l’associazione “Progetto Noemi” e una delegazione di studenti della scuola “Leonardo Da Vinci” di Mar del Plata (Argentina), città con la quale il Comune di Tornareccio è gemellato.

“Tagliare il traguardo del ventennale di questo evento rappresenta un motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità – ha sottolineatoil sindaco di Tornareccio Nicola Iannone –. Venti anni di impegno, crescita e passione hanno trasformato questa manifestazione in un punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione delle nostre eccellenze apistiche. Un successo di così grande portata non sarebbe mai stato possibile senza la straordinaria collaborazione dell’intero paese: desidero rivolgere un profondo ringraziamento a tutti i cittadini, ai volontari, alle associazioni locali, alle forze dell’ordine e agli uffici comunali che hanno lavorato senza sosta, con dedizione e senso d’appartenenza, per garantire una riuscita impeccabile dell’evento. Tornareccio Regina di Miele dà appuntamento alla ventunesima edizione, che si preannuncia ricca di novità e momenti di condivisione: continuare a camminare insieme su questa strada è una priorità assoluta per la nostra amministrazione.”

Asia Costantini in rappresentanza del gruppo di giovani che collabora con l’amministrazione comunaleper la realizzazione dell’evento, ha aggiunto: “Ringrazio di cuore il sindaco e l’amministrazione comunale per avermi rinnovato la fiducia per l’organizzazione di Tornareccio Regina di Miele, in occasione del suo ventennale. Un sentito grazie va ai dipendenti comunali, a chi mi ha sostenuta in questi mesi e a tutti i volontari che nei giorni dell’evento hanno donato tempo ed energie con grande generosità. Lavorare per il proprio paese richiede sacrificio, ma soprattutto cuore e voglia di costruire qualcosa di positivo per la comunità. I fatti e i risultati di questa ventesima edizione parlano da soli: sono felice e orgogliosa di aver contribuito a questo traguardo e di aver condiviso questo percorso con tante persone che hanno creduto nell’importanza di questa manifestazione e nel valore di Tornareccio”.